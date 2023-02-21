Единственный знак зодиака, для которого 2023 год станет судьбоносным во всех смыслах — Глоба

Тамара Глоба в своем YouTube-канале дала понять, что только один знак зодиака может рассчитывать на колоссальные перемены в 2023 году.
При этом стоит понимать, все, что произойдет с этим новатором будет иметь судьбоносное значение.
Это год перспективных открытий, когда Тельцы будут выстраивать свое будущее. Отдача придет к ним через 8–10 лет. Все то, что делает этот знак зодиака, имеет огромное значение и первые плоды в 2024 году.
Перемены идут и в сфере личной жизни. Крайне успешен период конца весны и начала лето.
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«Люди, рожденные под этим знаком зодиака, могут смело начинать новые дела, открывать то, что им важно, делать смелые шаги, самоутверждаться, вкладывать деньги. Эта овчинка будет стоить выделки», — заверила Тамара Глоба.