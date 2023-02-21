Венера подарит этому знаку волшебную любовь: чувства дадут новое дыхание и ощущение счастья

До 16 марта Венера будет находиться в знаке Нептуна. Это сочетание подарит многим людям ощущение тепла и чудесные грезы. А Девы в реальности обретут счастье и чарующую любовь.
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Холостые Девы найдут свою вторую половинку. И абсолютно все представители зодиакальной системы почувствуют внутри себя это щемящее и прекрасное ощущение влюбленности. Партнеры Дев будут радовать сюрпризами и неожиданной помощью.
Вместе с любовью Девы увидят свой новый путь, они откроют для себя мир добра и удачи, испытают работоспособность, их карьера пойдет в гору.
Источник: rsute.ru.