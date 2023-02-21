До 16 марта! Пока Венера в Овне один знак зодиака возвысится на работе – карьера и деньги!

До 16 марта они могут сильно преуспеть на работе, в своей профессии. Представители знака смогут понять, куда им следует направить свои силы. Их ожидает серьезный разговор с начальством, которое окажет им протекцию.

В личной жизни Близнецам также светит счастье и приятные отношения.

Источник: rsute.ru.