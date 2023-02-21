До 16 марта! Пока Венера в Овне один знак зодиака возвысится на работе – карьера и деньги!

Венера вошла сейчас в созвездие Овна, что благотворно повлияет на судьбы людей. Многие ощутят прилив сил, энергии, желание творить и жить.
Однако один знак зодиака отреагирует на такой подарок вселенной по-особенному. Речь идет о Близнецах, которым удача улыбнется в карьерном росте.
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До 16 марта они могут сильно преуспеть на работе, в своей профессии. Представители знака смогут понять, куда им следует направить свои силы. Их ожидает серьезный разговор с начальством, которое окажет им протекцию.
В личной жизни Близнецам также светит счастье и приятные отношения.
Источник: rsute.ru.