«Пора открыть глаза»: таролог рассказала об ошибках, которые можно совершить в период с 20 по 26 февраля

Стало известно, что карты показали тарологу в ее предсказаниях в период с 20 по 26 февраля.

К слову, на этой неделе не стоит бояться выходить в свет. А удача будет на стороне начинающих новое дело.

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