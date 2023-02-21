«Пора открыть глаза»: таролог рассказала об ошибках, которые можно совершить в период с 20 по 26 февраля

Стало известно, что карты показали тарологу в ее предсказаниях в период с 20 по 26 февраля.
К слову, на этой неделе не стоит бояться выходить в свет. А удача будет на стороне начинающих новое дело.
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«Радость будет в «Тузе жезлов» и карте «Бремя». Туз даст большой импульс энергии тем, кто задумает воплощать в жизни новое: от отношений до бизнес-проектов. Скорый приход весны оживит дачников и садоводов — они начнут подготовку к сезону», — отметила таролог.
Некоторыми могут манипулировать чрез рекламу и СМИ. Несмотря на контроль со стороны окружающих, люди будут искать гармонию в общении с самими собой и природой.
«Вы зациклились на своих проблемах и искусственно раздули их до вселенского масштаба. Пора открыть глаза и увидеть все чудеса, которые несет вселенная», – заключила эксперт в беседе с vnimanie.pro.