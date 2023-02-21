«Появляется многополярный мир»: астролог заявила, что ждет человечество в ближайшие три года

Эксперт рассказала, что случится в России и других странах в скором времени.

Астролог отметила, что не стоит надеяться на примирение Запада и Востока. Снятие санкций тоже не предвидится.

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