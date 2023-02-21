«Появляется многополярный мир»: астролог заявила, что ждет человечество в ближайшие три года

Флаги

Флаги разных стран. Фото: Global Look Press 

Бизнес-консультант Дарья Григорян поделилась прогнозом на 2023 и последующие два года.

Эксперт рассказала, что случится в России и других странах в скором времени.

Астролог отметила, что не стоит надеяться на примирение Запада и Востока. Снятие санкций тоже не предвидится. 

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«Параллельно будет усиливаться противостояние Востока и Запада. Но вместе с этим мы увидим и новые коллаборации по политическим и экономическим интересам разных стран совершенно с другими оппонентами», – заявила специалист.

Дарья Григорян добавила, что вскоре будут созданы новые дружественные и экономические союзы между государствами. 

«Государства начнут объединяться по новому экономическому принципу. Прямо сейчас мы проживаем исторические моменты, когда биполярная система прекращает существовать и появляется многополярный мир», – добавила астролог в беседе с vnimanie.pro.

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