«Финансовое благополучие»: таролог Янко назвала три знака зодиака, которые поймают удачу за хвост в марте

Астрологи способны увидеть, что ждет впереди людей. Благодаря звездам можно приоткрыть занавес в будущее. На этот раз таролог Галина Янко рассказала сайту Teleprogramma.pro, кто в марте поймает удачу за хвост. Оказалось, что только три знака зодиака в первый месяц весны будут успешных почти вов сех сферах.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Март в большей степени будет благожелателен к Рыбам и Овнам.
Рыбам будет комфортно большую часть марта. Решительным рыбам удастся в этот период разрешить старые, если не сказать застарелые проблемы. Особенно хорошо получится наладить давно расстроившиеся отношения с родственниками.
К Овнам удача придает во второй половине марта. Им стоит полагаться на интуицию в денежных вопросах. Не упустите идею вложить сбережения в какое-то дело. У Овнов хорошо пойдут дела в вопросах недвижимости, работе на фондовом рынке, а также вложения в свой бизнес. Главное, чтобы во всех этих делах Овен был или единственным игроком или совладельцем на равных правах. В противном случае добра не будет.
Для Тельцов год будет тяжелым, но если смотреть на зодиакальную карту в целом, то март для них самый удачный месяц за весь год. Не будет неудач и ударов судьбы, минимальные риски для здоровья и финансового благополучия», – рассказала Галина.
Справка Teleprogramma.pro:
Галина Янко – биоэнерготерапевт, таролог, парапсихолог и ясновидящая.
Галина Янко. Фото: Teleprogramma.pro