«Финансовое благополучие»: таролог Янко назвала три знака зодиака, которые поймают удачу за хвост в марте

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«Март в большей степени будет благожелателен к Рыбам и Овнам.

Рыбам будет комфортно большую часть марта. Решительным рыбам удастся в этот период разрешить старые, если не сказать застарелые проблемы. Особенно хорошо получится наладить давно расстроившиеся отношения с родственниками.

К Овнам удача придает во второй половине марта. Им стоит полагаться на интуицию в денежных вопросах. Не упустите идею вложить сбережения в какое-то дело. У Овнов хорошо пойдут дела в вопросах недвижимости, работе на фондовом рынке, а также вложения в свой бизнес. Главное, чтобы во всех этих делах Овен был или единственным игроком или совладельцем на равных правах. В противном случае добра не будет.

Для Тельцов год будет тяжелым, но если смотреть на зодиакальную карту в целом, то март для них самый удачный месяц за весь год. Не будет неудач и ударов судьбы, минимальные риски для здоровья и финансового благополучия», – рассказала Галина.