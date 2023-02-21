«Сильно ударит по европейской валюте»: провидица из Индии поделилась ужасами 2023 года

Предсказательница, которую именуют индийской Вангой, рассказала о приближающихся переменах в странах Европы.

Ясновидящая Арчена рассказала и о катаклизмах в 2023 году.

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«В 2023 году мы будем наблюдать сильное падение активов и банкротство на американском финансовом рынке. Глобальный кризис также очень сильно ударит по европейской валюте. Больше всего в кризис будут вовлечены такие страны, как Германия, Италия, США и Франция», – процитировали Арчену horoscopes.rambler.ru.