«Сильно ударит по европейской валюте»: провидица из Индии поделилась ужасами 2023 года

Предсказательница, которую именуют индийской Вангой, рассказала о приближающихся переменах в странах Европы.
Ясновидящая Арчена рассказала и о катаклизмах в 2023 году.
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«В 2023 году мы будем наблюдать сильное падение активов и банкротство на американском финансовом рынке. Глобальный кризис также очень сильно ударит по европейской валюте. Больше всего в кризис будут вовлечены такие страны, как Германия, Италия, США и Франция», – процитировали Арчену horoscopes.rambler.ru.
«Америка больше всех ощутит на себе всю мощь природных катаклизмов. Затронет катастрофа и Австралию. А на Ближний Восток обрушится какой-то сильный вихрь», – добавила индийская Ванга.
Ясновидящая объясняет такие глобальные перемены очищением планетарной кармы.