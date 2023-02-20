Звезды одарят богатством: названы три знака зодиака, для которых начинается период процветания

Астролог Елена Соболева поделилась с изданием «Вечерняя Москва». Она раскрыла, кому посчастливится в скором времени разбогатеть. В список попали Тельцы. Им удастся так много заработать, что они смогут закрыть долги и отложить круглую сумму.

«Только не тратьте бездумно и много. Экономнее распорядитесь финансами, чтобы потом не остаться без денег», — пояснила эксперт.

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Смогут получить небывалую прибыль Девы. Соболева призналась, что эти деньги стоит не тратить бездумно, а проинвестировать. Она заверила, что тогда капитал получится приумножить. Однако астролог попросила изучить все, чтобы не попасть в просак.

Также удачу поймают Весы. Сильно повезет тем, кто занимается своим делом. Соболева уверена, что если проект будет запущен сейчас, то он точно станет успешным. И хоть звезды сулят представителям знака зодиака хорошую прибыль, но в долг лучше не давать даже близким, считает эксперт.