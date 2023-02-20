Львы ищут работу, к Девам липнут деньги, а Стрельцы грезят о богатстве: чего добьются три баловня 2023 года

Астрологи назвали три знака зодиака, которые добьются успеха в 2023 году. Каждый сумеет разжиться деньгами и скопить значительный капитал. Фортуна станет их покровительницей.

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Стрельцы — спокойны и уверены в своих силах. Где-то в розовых мечтах этот знак зодиака грезит о богатствах, но идти на какие-то важные шаги пока не готов. При этом они совершенно не бедствуют.

Девы буквально притягивают к себе возможности заработка. И если захотят, то весьма укрепят свое материальное положение. Однако часть прибыли спустят на дорогие покупки.