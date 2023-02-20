Сорвут джекпот: три знака зодиака, которые разбогатеют в 2023 году — деньги потекут

Эти три знака зодиака озолотятся в 2023 году. Богатства идут им по судьбе. А фортуна одарит щедрыми дарами. Премии, бонусы, карьерный рост — все это станет залогом успеха везунчиков, которым удастся скопить капитал.
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Импульсивный и яркий Овен умеет тяжело работать и знает, где можно разжиться хорошими деньгами. Этот знак зодиака постарается отложить сбережения на черный день. В его заначке приличная сумма. Так что бедствовать Овен точно не будет. Вложения, которые предпримет этот знак зодиака принесет тот результат, который его удовлетворит.
Финансовая стабильность обеспечена и Тельцам. Они могут отказаться от прибыльной халтуры. Однако даже это не ударит по их карману.
«С финансами у Тельца будет все в порядке. Миллионером он, конечно, не станет, но сумеет заработать необходимую ему сумму. К слову, аппетиты представителей этого знака вырастут, но и доходы должны подтянуться вслед за ними», — добавили астрологи.
Скорпионы одни из тех, кто может заработать деньги при любых обстоятельствах. Как правило, эти люди многое знают и умеют. Единственное, им стоит поменьше тратиться.
По материалам kp.ru