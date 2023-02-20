Тот самый знак зодиака, которому в марте надо беречь здоровье - травмы, простуды

Астролог Екатерина Лемеза поделилась прогнозом на март, назвав знак зодиака, которому надо поберечь здоровье. В целом первый месяц весны станет для Козерогов удачным - перед ними откроются хорошие возможности по улучшению жилищных условий. Это то, к чему давно стремились те, кто рожден под этим созвездием - обзавестись уютным и комфортным местечком.

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Однако звезды призывают Козерогов быть внимательными там, где речь заходит о их здоровье. В марте у этого знака зодиака возрастает риск травмоопасных ситуаций, поэтому внимание должно быть максимально включено. Не стоит спешить во время гололедицы или отвлекаться на телефон на дорогах.