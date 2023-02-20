Тот самый знак зодиака, которому в марте надо беречь здоровье - травмы, простуды

Астролог Екатерина Лемеза поделилась прогнозом на март, назвав знак зодиака, которому надо поберечь здоровье. В целом первый месяц весны станет для Козерогов удачным - перед ними откроются хорошие возможности по улучшению жилищных условий. Это то, к чему давно стремились те, кто рожден под этим созвездием - обзавестись уютным и комфортным местечком.
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Однако звезды призывают Козерогов быть внимательными там, где речь заходит о их здоровье. В марте у этого знака зодиака возрастает риск травмоопасных ситуаций, поэтому внимание должно быть максимально включено. Не стоит спешить во время гололедицы или отвлекаться на телефон на дорогах.
Чтобы избежать простудных заболеваний, заранее следует укреплять свой иммунитет.
По материалам 5-tv.ru