Поцелованы судьбой! Три знака зодиака, в чьей жизни в марте наступит белая полоса

Астролог Екатерина Лемеза поделилась прогнозом на март, назвав три знака зодиака, которые станут счастливее и успешнее. Для них весна откроет новые перспективы, карьерные планы и материальное изобилие. В жизни этих везунчиков наступит белая полоса.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

В марте Овны окажутся в центре внимания. Первая половина месяца идеальный период для встреч с друзьями и родственниками. Этот знак зодиака ощутит, как возросла его популярность. С 17 марта Венера переходит в свой знак Тельца, и у Овнов начинается успешный финансовый период. Их ждет денежный дождь. Они почувствуют в себе лидерские качества, многие будут выступать на публике.