Март — перевернет судьбу! Знак зодиака, который найдет работу в совершенно новой сфере

Астролог Екатерина Лемеза в свежем прогнозе на март назвала знак зодиака, который перевернет свою жизнь, найдя новое призвание. И это место работы будет кардинально отличаться от предыдущего.
Март сулит Львам судьбоносные перемены. И если мечты не воплотятся в жизнь сразу - это не повод отчаиваться и раскисать. В конечном итоге ситуация повернется в пользу этого знака зодиака.
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Кроме того, Львам важно обратить внимание на свое здоровье. Лучше всего наладить режим питания и сна.
По материалам 5-tv.ru