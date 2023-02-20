Март — перевернет судьбу! Знак зодиака, который найдет работу в совершенно новой сфере

Астролог Екатерина Лемеза в свежем прогнозе на март назвала знак зодиака, который перевернет свою жизнь, найдя новое призвание. И это место работы будет кардинально отличаться от предыдущего.

Март сулит Львам судьбоносные перемены. И если мечты не воплотятся в жизнь сразу - это не повод отчаиваться и раскисать. В конечном итоге ситуация повернется в пользу этого знака зодиака.

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Кроме того, Львам важно обратить внимание на свое здоровье. Лучше всего наладить режим питания и сна.

По материалам 5-tv.ru