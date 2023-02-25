Коля любит Олю: пять пар имен, которым суждены любовь и счастье

Оказывается, мужчины и женщины с определенными именами буквально созданы друг для друга. Астролог и таролог Саона назвала 5 пар имен, обладателям которых обеспечена счастливая семейная жизнь.

- Так сложилось, что противоположности притягиваются. Этот закон природы работает и в выборе партнера. Хотя есть не менее яркие исключения, которые влюбляются вопреки, то есть благодаря своей похожести, и этот союз вечен.

Если хотите крепкий брак, то смотреть нужно не только на внешность, образованность, характер и знак зодиака, но и на имя. Приведу несколько хороших сочетаний имен, которые могут прожить бок о бок всю жизнь, благодаря своей похожести или вопреки непохожести.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Валентин и Алла: лед и пламень

Мягкий и романтичный Валентин прекрасно подойдет характерной Алле. Человек с более вспыльчивым характером не выдержит, сгорит от огня, который исходит от Аллы.

Тихон и Жанна: идеальный союз

Еще один пример, когда яркую женщину может выдержать только очень спокойный по темпераменту мужчина. На Руси имя Тихон чаще всего встречалось среди монахов. Поэтому Тихоны веками учились не реагировать и помалкивать. Но из-за отсутствия огня внутри они так западают на взбалмошных Жанн. И это идеальный союз.

Константин и Екатерина: чтут границы друг друга

Здесь все просто. Он - символ постоянства и силы, она - властительница, способная с одинаковым достоинством выгуливать бриллианты и браться за тяжелую работу. Их союз основан на взаимоуважении и сохранении личных границ.

Владимир и Юлия: власть и кротость

Владимиры очень темпераментные и властные мужчины. Они требуют, приказывают и разрушают. Эту силу способна обуздать и направить в мирное, созидательное русло только кроткая, но умная Юлия. Она мужчину не пилит, не манипулирует им, не истерит, а направляет. Поэтому Юля может найти свое счастье практически с любым мужчиной, а Владимир - только с ней.

Николай и Ольга: магия любви

Самое распространенное сочетание Коля и Оля знакомое всем советским детям. Это пример того, как магия любви проявляется даже в буквенном символизме.

Николай способен осчастливить практически любую женщину - он трудолюбив, любвеобилен, но не изменник по своей натуре, он участлив, в меру тщеславен, что дает хорошие результаты на службе. А Ольга - пример женщины, о которой нужно заботиться.

