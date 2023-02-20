Глоба назвала людей по датам рождения, которые увидят вещий сон: сбудется скоро

Тельцы должны пристально следить за своими сновидениями, стараясь запомнить их. Дело в том, что они могут увидеть вещий сон, который сбудется уже в ближайшее время. Об том поведала астролог Тамара Глоба.

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Она в принципе предрекла этим людям интересное будущее. Они сейчас чувствуют подъем энергии и многое способны из задуманного осуществить.

Тамара Глоба рекомендует Тельцам не бояться экспериментировать и внедрять в работу новые методы — они могут принести им весьма неплохой результат.

Напомним, люди рождаются под знаком Тельца в период с 21 апреля по 21 мая.

Источник: rsute.ru.