Венера идет по Овну и приносит счастье: Володина раскрыла три пункта — условия удачи

Венера войдет в знак Овна 20 февраля и пробудет в нем до 16 марта. В это время чувства людей обострятся, многие почувствуют себя влюбленными, более счастливыми, захотят перемен и сочных красок от жизни.

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Астролог Василиса Володина поведала, что в это время многие ощутят на себе приближение весны и невыносимое желание купить что-то красивое в магазине, мужчины станут активно ухаживать за дамами, а женщины станут более чувственными.

Володина назвала три пункта, которые помогут стать счастливее в этот приятный период.

«Пока Венера идет по Овну, легко почувствовать себя счастливой, если честно высказывать свое мнение, позволить себе быть страстной и купить что-то яркое для гардероба», — заметила астролог.

Источник: Telegram-канал «Василиса Володина».