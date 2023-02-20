В феврале! Этим двум знака зодиака Вселенная приготовила щедрый дар — Глоба

Тамара Глоба в своем YouTube-канале назвала два знака зодиака — баловня судьбы, которым Вселенная приготовила сюрприз. Эти везунчики получат все то, о чем они так долго мечтали. Фортуна их озолотит.

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Овны могут рассчитывать на поддержку авторитетных персон. Во второй половине февраля наступит период претворения в жизнь интересных проектов. Вместе с друзьями этот знак зодиака начнет новые дела, появятся перспективы будущего заработка и даже переездов.

Щедрый дар от Вселенной получат и Козероги. Вторая половина месяца благоприятна для заработков. Они вложат средства в очень хорошие и крупные покупки, а также в дела, которые принесут отдачу, прибыль и рост. Будут интересные увлечения, и они касаются не только личных дел, но и творческих.