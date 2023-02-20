Володина назвала знак зодиака, который сбросит тяжелые оковы — жизнь с чистого листа

Василиса Володина в своем Telegram-канале назвала знак зодиака, который в 2023 году изменит свою судьбу. Он ощутят покой и свободу — уйдет напряжение и необходимость контролировать все вокруг. Рожденные под этим созвездием уделят время детям, любимым и семье. Козероги задумаются о пополнении.

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«Тяжелые оковы рушатся — вы почувствуете удовольствие жизни», — добавила астролог.

Со старыми друзьями общение станет более доверительным. Козероги будут учиться до 2024 года — новые знания помогут увеличить доход. Весной этот знак зодиака поймет, что финансы — это очень важно.