Деньги и сила! Глоба назвала тех, на кого обрушится успех: наконец-то белая полоса

Тамара Глоба назвала два знака зодиака, в чьей жизни в 2023 году наступит белая полоса. Их по праву можно считать везунчиками. Фортуна будет на стороне сильнейших.

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Большие деньги придут к Ракам. Свой капитал этот знак зодиака будет наращивать вдали от дома. А весной наступит период перемен — он коснется дома, карьеры, переезда и даже эмиграции. Поддержку рожденным под этим созвездием окажут друзья.

Лето станет поистине успешным периодом для Львов. Это время принесет плоды тем, кто зациклен на карьере. Свободные представители этого знака зодиака задумаются о создании семьи и рождении детей.

Осень также станет тем временем года, когда у Львов вспыхнут сильные чувства. В год Водяного Кролика их ждет успех, связанный со службой, с творчеством и лидерством. Им важно уделить внимание близким.