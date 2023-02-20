Озолотятся! Глоба назвала главного богача февраля, - деньги прут в двойном объеме

Тамара Глоба в своем YouTube-канале назвала знак зодиака, который разбогатеет в феврале. Именно Козероги обратят внимание окружающих на свои интеллектуальные способности. Им удастся проявить смекалку в делах и найти подход к партнерам, дав им дельный совет. Кроме того, рожденные под этим созвездием будут развиваться духовно.
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Вторая половина февраля — период для заработка. Это благоприятное время для того, чтобы сорвать куш в двойном размере. Доход порадует бережливых Козерогов.
«Вы вложите средства в очень хорошие и крупные покупки, а также в дела, которые принесут отдачу, прибыль и рост. Будут интересные увлечения, и они касаются не только личных дел, но и творческих. Это прекрасное время для активной работы, строительства и перемен в делах здоровья», — добавила астролог.