Продвижение по службе и высокие заработки! Какому знаку зодиака светит успех на работе — Володина

Близнецы могут существенно продвинуться по карьерной лестнице, увеличить доход и получить уровень благосостояния, о котором мечтали давно. Об этом рассказала астролог Василиса Володина.

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Астролог предостерегла, что не все будет получаться с первого раза, поэтому Близнецам придется запастись терпением. Однако представителям знака зодиака придут на помощь люди, которые сейчас находятся рядом с ними. Близнецам стоит лишь попросить.

Володина также предупредила Близнецов, что сейчас не самое лучшее время для кардинальных экспериментов с внешностью, можно сильно пожалеть о смене имиджа.

Источник: rsute.ru.