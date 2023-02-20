Глоба предупредила: не выдумывайте болезни, они могут осуществиться — один знак в опасности

Многие из нас, чтобы оправдать какие-либо свои поступки или бездействие, ссылались на нездоровье. Между тем делать это категорически нельзя. Ведь, выдумывая болезни, люди часто сами на себя навлекают беду. Мысли и слова материальны и их нужно четко контролировать!

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Этот момент напомнила Стрельцам Тамара Глоба, поскольку представители знака зодиака могут совершить эту ошибку. По прогнозу астролога, весь негатив, что сочинят про себя представители зодиакальной системы, сбудется с невероятной точностью.

Вместе с тем Тамара Глоба прогнозирует Стрельцам наступление периода, благоприятного для самообразования и самосовершенствования.

Источник: rsute.ru.