Провокации, скандалы и клевета: Володина назвала опасности, которые всплывут на неделе с 20 по 26 февраля

Провокации, скандалов и клевета: Володина назвала главные опасности на неделе с 20 по 26 февраля

Василиса Володина. Фото: соцсети героя публикации

Этот период выдастся тревожным.

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на неделю с 20 по 26 февраля, назвав главные события этого предвесеннего периода.

Уже с понедельника многие столкнутся с тем, что им будет трудно управлять своими эмоциями. Кто-то ощутит жалость и беспомощность, кто-то — воинственные настроения.

И только со среды ко всем вернется трезвость ума. Спокойная обстановка будет разве что дома. 

Из опасностей — новые поводы для провокаций, скандалов и резких высказываний в общественном пространстве.

«Абстрагироваться от несчастий в мире и чужих страданий становится архисложно. При этом легко стать добычей чужих фантазий, субъективных оценок, заблуждений или обычного вранья», — добавила астролог.

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