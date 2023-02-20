Провокации, скандалы и клевета: Володина назвала опасности, которые всплывут на неделе с 20 по 26 февраля

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на неделю с 20 по 26 февраля, назвав главные события этого предвесеннего периода.
Уже с понедельника многие столкнутся с тем, что им будет трудно управлять своими эмоциями. Кто-то ощутит жалость и беспомощность, кто-то — воинственные настроения.
И только со среды ко всем вернется трезвость ума. Спокойная обстановка будет разве что дома.
Из опасностей — новые поводы для провокаций, скандалов и резких высказываний в общественном пространстве.
«Абстрагироваться от несчастий в мире и чужих страданий становится архисложно. При этом легко стать добычей чужих фантазий, субъективных оценок, заблуждений или обычного вранья», — добавила астролог.