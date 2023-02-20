Глоба назвала тех, кто в 2023 году начнет жизнь с чистого листа: возникнет новый узел судьбы

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на 2023 год. Астролог считает, что сразу два знака зодиака начнут жизнь с чистого листа.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Тельцам летом нужно позаботиться о близких, особенно родителях. А вот осень принесет новые знакомства, не исключено, что романтического толка.

Кому-то повезет встретить свою вторую половинку. 2023 год станет для рожденных под этим созвездием периодом, когда они будут закладывать фундамент для своего будущего. Правда, отдачу они увидят только через 8–10 лет.

Вероятно, изменится окружение Тельцов: люди, которые во многом помогали, были рядом, постепенно отойдут в сторону со второй половины года.

Раков ждут конфликты с партнерами, противниками.

Сгладить ситуацию помогут перспективные поездки. Именно вдали от дома этот знак зодиака будет иметь стабильные заработки.

Период перемен наступит во второй половине весны. И это будет касаться вопросов карьеры и дома.

«Вполне возможны переезды или даже эмиграция, смена места жительства», — добавила астролог.

С середины года может начаться поворотное время в вопросах карьеры.