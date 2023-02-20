Какой знак резко озолотится, раскрыла Володина: есть одно условие — поработать над внешностью

Астролог Василиса Володина рассказала о ближайшем будущем Тельцов. У представителей этого знака зодиака сейчас появилась великолепная возможность преуспеть в материальном плане.
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Тельцы могут реально разбогатеть, если направят свои силы на наведение порядка в делах. Это поможет сконцентрироваться на важном и отбросить в сторону все лишнее, то, что мешало двигаться вперед, к новым ярким рубежам благосостояния и изобилия.
Василиса Володина также посоветовала уделить внимание своему имиджу. Не исключено, что изменение внешности в лучшую сторону поможет вам и в делах, и в личной жизни.
Источник: rsute.ru.