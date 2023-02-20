Будут притягивать противоположный пол магнитом! Звезды наделят даром один знак зодиака — Глоба

Тамара Глоба раскрыла интересные подробности о будущем Овнов. Представителей этой зодиакальной системы Вселенная наделит даром притягивать к себе противоположный пол магнитом, их сексуальная энергетика повысится, и это будут чувствовать окружающие.
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У некоторых Овнов появится возможность проявить свои скрытые таланты. Но не обойдется без сложностей, которые могут произойти из-за внешнего негативного воздействия.
Астролог Глоба советует Овнам не принимать близко к сердцу чужую критику, особенно если она совершенно не обоснована.
Источник: rsute.ru.