Будут притягивать противоположный пол магнитом! Звезды наделят даром один знак зодиака — Глоба

Будут притягивать противоположный пол магнитом! Звезды наделят даром один знак зодиака – Глоба

Тамара Глоба. Стоп-кадр из видео: YouTube-канал Тамары Глобы

Внутренняя энергетика этих людей станет завораживающей.

Тамара Глоба раскрыла интересные подробности о будущем Овнов. Представителей этой зодиакальной системы Вселенная наделит даром притягивать к себе противоположный пол магнитом, их сексуальная энергетика повысится, и это будут чувствовать окружающие.

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У некоторых Овнов появится возможность проявить свои скрытые таланты. Но не обойдется без сложностей, которые могут произойти из-за внешнего негативного воздействия.

Астролог Глоба советует Овнам не принимать близко к сердцу чужую критику, особенно если она совершенно не обоснована.

Источник: rsute.ru.

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