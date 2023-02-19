«От жалости до воинственных настроений»: Володина дала прогноз на неделю с 20 по 26 февраля

Василиса Володина в своем Telegram-канале дала понять, что в самом начале недели с 20 февраля многих «зальет» эмоциями.

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«От жалости и беспомощности до воинственных настроений, однако начиная со среды, 22 февраля, логика и трезвость имеют шансы возобладать», - добавила астролог.

Последние дни предсказуемы и продуктивны на работе.

Дома - спокойствие, но есть поводы для провокаций, скандалов и резких высказываний в общественном пространстве.

В понедельник, 20 февраля, рыбье Новолуние устраивает в сердцах потоп переживаний. Абстрагироваться от несчастий в мире и чужих страданий становится архисложно. При этом легко стать добычей чужих фантазий, субъективных оценок, заблуждений или обычного вранья.

С переходом Венеры в Овен во вторник, 21 февраля, чувствуется приближение весны. Хочется сочных красок в одежде, охапок цветов, страстных свиданий и смелых ухаживаний.