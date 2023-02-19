На пике везения! Глоба предрекла успех и деньги двум знакам зодиака весной

Тамара Глоба назвала два знака зодиака - баловня судьбы весной. Им удастся завладеть богатствами. Фортуна будет на их стороне. Этими везунчиками станут Овны и Тельцы. Уж они своего не упустят.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Весна откроет Овнам период заработков, реализации личных планов. Будут хорошие возможности крупных и мелких приобретений. А лето отмечено любовью, обольщениями и творческим успехом.

На денежный куш могут рассчитывать и Тельцы. С апреля и до середины июня — новые возможности в обучении, делах детей, интеллектуальной деятельности. Удача преследует их по пятам. Вложения окупятся и принесут свои дивиденды.

По материалам rusradio