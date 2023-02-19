Единственный знак зодиака, для которого весна станет судьбоносной во всех смыслах - Глоба

Тамара Глоба назвала знак зодиака, который весной 2023 года испытает на себе влияние переменчивой судьбы. Их ждет судьбоносный период - смена места жительства, новые перспективы по службе, знакомства и романтические отношения. Такие изменения могут оставить свой след на всем. Водолеи будут на пике везения.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

«Весна принесет бурные перемены в личных делах, и вам придется заниматься многими вопросами сразу. Дороги неудачны в середине апреля и в середине октября. В апреле также берегите близких, родню. В конце весны и летом волнуют дела семьи, решатся вопросы переезда, и вы займетесь жильем», - добавила астролог.

В первой половине лета остро встанут вопросы, связанные с семьей - будет трудно, возникнут споры с противниками и партнерами.

По материалам rusradio