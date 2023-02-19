На работе будет конфликт! Глоба предупредила один знак зодиака – не нагнетайте, угомонитесь

Девам астролог Тамара Глоба посоветовала привести свои нервы и мысли в порядок. Сейчас многие из них прокручивают в голове события, которые произошли на работе или могут произойти.

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Дев беспокоит поведение некоторых коллег, это нормально. Но совсем не обязательно высказывать людям в лицо то, что вы о них думаете, также не стоит судачить о коллегах со всеми подряд. Поверьте, все это рано или поздно дойдет и до их ушей.

Не стоит нагнетать ситуацию и видеть сплошные сложности во всем. Постарайтесь посмотреть на проблемы трезвым взглядом и избежать конфликтов, в обратном случае осуществление планов у вас значительно замедлится, особенно, если еще и масла в огонь подлить.

Источник: rsute.ru.