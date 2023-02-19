Весной - абсолютный король фортуны! Глоба назвала главного счастливчика марта

Тамара Глоба назвала знак зодиака, который станет баловнем фортуны в марте. Белая полоса в жизни этого везунчика начнется уже зимой и перекинется на весну. За исключением второй половины апреля. Львы будут купаться в славе и всеобщем обожании.

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«Лев получит признание вдали от дома. Будут важные поездки, работа с людьми из других стран и регионов, но необходима экономия. Возможен переезд, смена места жительства. Наиболее успешный период — конец февраля, март и первая половина апреля», - добавила астролог.

Этот знак зодиака ждут кардинальные перемены по службе. Перестановки возможны в начале мая и в ноябре. В целом период с ноября по декабрь отмечен интеллектуальными, творческими, спортивными, деловыми успехами. Их также будут радовать дети и любимые люди.

По материалам rusradio