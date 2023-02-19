Глоба назвала знак зодиака, которому судьбой предначертано озолотиться в 2023 году

2023 год станет перспективным для Раков. Особенно его вторая половина - прибыль, вложения в строительство и новые проекты принесут им свои дивиденды. Тамара Глоба дала понять, что работать этому знаку зодиака нужно в компании друзей и единомышленников.

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«Начиная с весны, появятся финансовые возможности, заработки вдали от дома. Будут остро стоять вопросы карьеры. В первой половине лета — финансовый и деловой успех перемежается с материальными проблемами, но также — обучение, новые карьерные перспективы, важные покупки», - добавила астролог.

Весна и начало лета подарят Ракам обучение, интересную деятельность, новые проекты с друзьями, которые будут приносит успех и отдачу со второй половины текущего года и в 2024 году.

По материалам rusradio