Сегодня мир станет лучше! Володина рассказала о целительном путешествии Солнца по Рыбам

19 февраля – особенный для всего человечества день. Об этом поведала Василиса Володина своим поклонникам.

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Астролог рассказала, что в этот день Солнце начало свое путешествие по созвездию Рыб. Это космическое соединение подарит людям доброту и тепло, благоприятно подействует на их души и сердца, растопив льдинки во многих из них.

Люди вдруг ощутят непреодолимое желание сделать мир лучше, особенно заметно это коснется людей, рожденных под знаком Рыб.

Источник: Telegram-канал «Василиса Володина».