Рядом с вами появится влиятельный человек! Он все уладит, возвысит, обогатит – какому знаку Володина предрекла удачу

В ожидании дефолта: народ бросается из крайности в крайность из-за поведения доллара

Василиса Володина. Кадр из "Модного приговора"/ Первый канал

Иногда вселенная делает щедрые подарки.

Близнецы скоро почувствуют поддержку очень влиятельного человека, рассказала астролог Василиса Володина.

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Человек, который окажется рядом с представителями зодиакальной системы, подарит им массу положительных эмоций и принесет реальную выгоду во многих смыслах.

Скоро вы сможете приступить к реализации новых проектов, измените круто свою жизнь. При этом астролог рекомендовала принимать все решения взвешенно, не бросаясь в омут с головой.

Источник: rsute.ru.

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