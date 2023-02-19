Уже есть звоночки: Глоба озвучила знак зодиака, который должен срочно заняться здоровьем

Если Львы прямо сейчас не отреагируют на сигналы бедствия, которые подает им организм, они могут довести ситуацию до серьезной проблемы. Астролог Тамара Глоба посоветовала представителям данной зодиакальной системы срочно заняться своим состоянием.
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Она считает, что сложности начнутся с нервной системы, которая уже давно расшатана. Хватит уже игнорировать этот крик о помощи!
Вам пора урегулировать свое внутренне состояние и провериться на проблемы со здоровьем. Да и вы сами видите это.
Источник: rsute.ru.