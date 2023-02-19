Уже есть звоночки: Глоба озвучила знак зодиака, который должен срочно заняться здоровьем

Она считает, что сложности начнутся с нервной системы, которая уже давно расшатана. Хватит уже игнорировать этот крик о помощи!

Вам пора урегулировать свое внутренне состояние и провериться на проблемы со здоровьем. Да и вы сами видите это.

Источник: rsute.ru.