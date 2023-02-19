Какой знак скоро получит наследство или выиграет лотерею: планеты удачи предрекают ему изобилие

Какой знак скоро получит наследство или выиграет лотерею: планеты удачи предрекают ему изобилие

Один знак почувствует вкус денег. Фото: Global Look Press

Венера сплотилась с Нептуном, чтобы озарить своим теплом многих людей.

В ночь с 15 на 16 февраля Венера соединилась с Нептуном, подарив Земле свет своего счастья. Планета стала ангелом-хранителем для некоторых людей. Многие уже почувствовали ее доброе тепло на себе.

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Особенно повезет Львам, которым суждено познать благосостояние и изобилие уже в скором времени.

Не исключено, что представители знака зодиака получат наследство, либо большую сумму денег в подарок, выиграют лотерею, испытают неожиданную финансовую поддержку со стороны.

Они смогут побороть все свои страхи, простить обиды, решить все финансовые вопросы своей семьи.

Источник: rsute.ru.

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