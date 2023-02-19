Каким двум знакам высшие силы пошлют благодать: приятное путешествие, любовь, карьера

После соединения Венеры и Нептуна 16 февраля многие люди ощутят на себе позитивное влияние космоса. Эта чудесная сила образуется благодаря позитивной энергии двух планет. Многим покажется, что их жизнь стала течь, словно по маслу, намного проще и приятнее.

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Сильную протекцию высших сил на себе почувствуют Близнецы. Представители зодиакальной системы смогут понять, куда им следует направить свои силы. А после серьезного разговора с начальством, они продвинутся в карьере. Личная жизнь тоже наладится.

Раки практически начнут верить в чудо, а все из-за неожиданного события в их жизни, которое пошлют им высшие силы. У них буквально откроются глаза на многие вещи, и они начнут по-другому смотреть на этот мир. Им представится возможность отправиться в приятное путешествие.

Источник: rsute.ru.