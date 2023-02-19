Черный Кролик принесет богатство: названы 5 знаков зодиака, которые сорвут денежный куш в 2023 году

Кролик

Фото: Global Look Press

Астрологи назвали знаки зодиака, представители которых имеют все шансы разбогатеть,

Многие ждали наступления года Черного Водяного Кролика. Лишь недавно его сил начали проявляться, так как китайский Новый год настал в феврале. Астрологи отметили, что для многих год будет успешным в финансовом плане. Они назвали знаки зодиака, представители которых в 2023 году имеют все шансы разбогатеть.

В списке оказались Тельцы. Им удастся  найти работу мечты, благодаря неожиданной встрече. А вот Раки давно нашли работу, но в этом году их труд будет замечен начальством, которое прибавит им гонораров. Также смогут стать богатыми Львы. Отмечается, что доход им принесет занятие своим любимым делом. 

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Астрологи признались, что Девам даже ничего не нужно делать. Судьба просто одарит их деньгами.

Звезды сулят материальное благополучие представителям знаков зодиака Скорпионы. Но им лучше приготовиться к трудностям, которые навалятся на них в первой половине года, пишет «Киноафиша».

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