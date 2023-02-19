Черный Кролик принесет богатство: названы 5 знаков зодиака, которые сорвут денежный куш в 2023 году

В списке оказались Тельцы. Им удастся найти работу мечты, благодаря неожиданной встрече. А вот Раки давно нашли работу, но в этом году их труд будет замечен начальством, которое прибавит им гонораров. Также смогут стать богатыми Львы. Отмечается, что доход им принесет занятие своим любимым делом.

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Астрологи признались, что Девам даже ничего не нужно делать. Судьба просто одарит их деньгами.

Звезды сулят материальное благополучие представителям знаков зодиака Скорпионы. Но им лучше приготовиться к трудностям, которые навалятся на них в первой половине года, пишет «Киноафиша».