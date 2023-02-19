Астрологи раскрыли три знака зодиака, которые гарантированно встретят любовь уже этой весной

В списке оказались Раки. Янко отметили, что представителям этого знака зодиака нужно не боятся переходить на новый этап отношений, когда они будут готовы.

«Не бойтесь переходить на следующий уровень – пообщайтесь со своим возлюбленным или объектом симпатии на более глубоком уровне. Не игнорируйте тех, кто пытается привлечь ваше внимание», – пояснила таролог.

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А вот у Телецов весной личная жизнь будет бурной, а порой даже нелегкой.Этот знак зодиака так полон энергии, что способны вскружит голову противоположному полу. Таролог рекомендует использовать эту энергию, чтобы попробовать что-то новое. Она отметила, что лучше не упускать шанс, не сдерживать эмоции, как обычно. И усилия дадут положительный результат.

Для Водолеев весна ­станет временем перемен. Эксперт рекомендует начать с себя. Этому знаку зодиака можно сменить имидж и двигаться к мечте. Галина считает, что лучше открыться флирту и новым знакомствам.