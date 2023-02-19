Астрологи раскрыли три знака зодиака, которые гарантированно встретят любовь уже этой весной

Практически все люди на Земле хотят найти свою любовь. Однако порой романтические отношения не завязываются. Порой опускаются руки, когда год, два и три человек находится один или постоянно терпит неудачи на любовном фронте. Но таролог Галина Янко предсказала счастливую судьбоносную встречу этой весной представителям трех знаков зодиака.
В списке оказались Раки. Янко отметили, что представителям этого знака зодиака нужно не боятся переходить на новый этап отношений, когда они будут готовы.
«Не бойтесь переходить на следующий уровень – пообщайтесь со своим возлюбленным или объектом симпатии на более глубоком уровне. Не игнорируйте тех, кто пытается привлечь ваше внимание», – пояснила таролог.
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А вот у Телецов весной личная жизнь будет бурной, а порой даже нелегкой.Этот знак зодиака так полон энергии, что способны вскружит голову противоположному полу. Таролог рекомендует использовать эту энергию, чтобы попробовать что-то новое. Она отметила, что лучше не упускать шанс, не сдерживать эмоции, как обычно. И усилия дадут положительный результат.
Для Водолеев весна станет временем перемен. Эксперт рекомендует начать с себя. Этому знаку зодиака можно сменить имидж и двигаться к мечте. Галина считает, что лучше открыться флирту и новым знакомствам.
«К вам могут проявить романтический интерес, и, вообще, в этот период года вы наиболее заметны», цитирует Янко портал Marie Claire.