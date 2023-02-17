Три знака зодиака: Глоба предрекла им богатство и повышение

Астролог Тамара Глоба считает, что в феврале у трех знаков зодиака будут все шансы получить то, что задумали. Деньги им будут литься рекой, удача благоволить.

В первую очередь речь идет о Рыбах и Водолеях. Начальство, наконец, оценит по достоинству представителей этих созвездий. Возможно даже повышение по карьерной лестнице.

Разбогатеют и Козероги. Но Глоба предупреждает, что пришедшие финансы нужно вложить по назначению. Иначе деньги приходить не будут, если их пустить на ветер.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».