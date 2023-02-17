Новый уровень! Глоба назвала главного счастливчика марта

Астролог Тамара Глоба заявила, что Овнам в первый месяц весны будет везти как никому другому. В жизни этих людей, по ее словам, произойдут масштабные перемены. И все это будет только к лучшему.

«Овны получат удивительный шанс воплотить в реальность неожиданные и рискованные проекты!» — заявила она.

При этом Овнам не стоит рисковать. Глоба заявила, что возникнут разные ситуации, когда представители гороскопа подумают о своей незаменимости. Именно осторожность поможет выйти на новый уровень.

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