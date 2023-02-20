Весенняя страсть: любовный гороскоп на март для всех знаков зодиака

Близнецы

Одиночки: Представители самого социально активного знака с началом марта могут быть почувствовать себя одиноко, но недолго. Ваше обаяние удвоится к концу месяца, а навыки флирта выйдут на новый уровень. Это лишь вопрос времени, когда ваша уверенность привлечет любящего партнера, который вас поймет.

В паре: Простые сюрпризы, уютные свидания и значимые усилия... все это будет описывать вашу любовную жизнь в марте. Если вы сделаете что-то особенное для своего партнера, не ожидая ничего взамен, это вновь разожжет страсть в ваших застойных отношениях.

Рак

Одиночки: Первый месяц весны призывает вас учиться, расти и двигаться дальше. Он требует от вас отпустить прошлые травмирующие воспоминания и избавиться от токсичных моделей поведения, чтобы встретить любовь, которую вы заслуживаете.

В паре: В этом месяце, пока вы заняты построением грандиозных планов, очень важно обратить внимание и на намерения вашей второй половинки. Отвечает ли этот человек взаимностью на ту любовь, которой вы его осыпаете? Помните, что общение — это ключ к успеху.

Лев

Одиночки: Планетарные влияния переключат внимание общества на вас. Скорее всего, вы встретитесь с несколькими потенциальными спутниками. Однако отдавайте свое сердце только тому, кто разделяет с вами общие ценности.

В паре: В этот сезон любви вы будете более уязвимы по отношению к своему партнеру. Прежде чем поделиться с ним своими сокровенными тайнами, убедитесь, что он готов принять на себя ответственность и во всем вас поддержать.

Дева

Одиночки: Девы, в этом месяце вы будете подсчитывать количество полученных предложений. Наконец, вы полностью откроетесь для любовных отношений и у вас буду все шансы встретить того, кто успокоит ваше сердце.

В паре: Ваша связь с партнером укрепится, и вы станете свидетелями нового старта в жизни. Проще говоря, любовь будет витать в воздухе!

Весы

Одиночки: В марте этого года мир вокруг вас станет немного более волшебным. Вероятность найти своего особенного человека высока, вы можете встретить его где угодно, даже в метро.

В паре: Весы в отношениях проявят свои дипломатические способности. Не сбавляя впечатляющих темпов в работе, вы также найдете время для романтических свиданий, шикарных ужинов и приятных бесед со своим возлюбленным.

Скорпион

Одиночки: Представители самого страстного знака зодиака на протяжении всего марта излучают обаяние и уверенность. Это формирует неотразимую ауру, создающую множество заманчивых романтических перспектив.

В паре: Звезды настраивают вас на месячный период глубоких бесед, романтических свиданий и умопомрачительного секса. Независимо от того, кто из партнеров приложит больше усилий, этот месяц станет для вас особенным.

Стрелец

Одиночки: Прежние блоки в личной жизни и недостаток энергии для романтических отношений будут устранены. Вы снова будете искать любовь.

В паре: Пары будут планировать переход к следующему этапу в своих отношениях. Такие планы, как официальное оформление отношений, предложение любимому человеку, совместный переезд или зачатие ребенка, могут встать на первое место.

Козерог

Одиночки: Это на вас не похоже, но в этом месяце вы серьезно подойдете к поиску подходящей пары. Подходящий человек ждет вас совсем рядом. Только не бойтесь показать свое подлинное «я».

В паре: Насыщенный энергией эмоциональной и сексуальной близости март, вероятно, будет жарким месяцем для влюбленных Козерогов. Самое приятное, что ваш партнер будет наслаждаться каждой секундой, проведенной с вами.

Водолей

Одиночки: Во время сезона Рыб в вашем животе будет много бабочек. В окружении людей, настроенных романтически по отношению к вам, настанет ваша очередь выбрать того, кто будет предан вам не только на словах, но и на деле.

В паре: Этот месяц подтолкнет вас к жажде совместного опыта, путешествий, увлекательного времяпровождения и подарков. Одним словом, к тратам. Не отказывайте себе в этом, неплохо бы иногда побаловать своего партнера роскошью.

Рыбы

Одиночки: В этом месяце вы будете сиять. Не удивляйтесь, если несколько новых поклонников предложат вам выпить или попросят ваш номер телефона.

В паре: Ваш партнер будет осыпать вас любовью как никогда раньше. Наслаждайтесь вниманием, Рыбы! Будьте и сами щедры на приятные слова. Взаимная любовь к нужному человеку, не заставляющая себя долго ждать, станет для вас ключом к успеху.