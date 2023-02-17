С 24 марта — полное перерождение! Плутон окажет кармическое влияние на всех — гороскоп

Астролог и таролог Юлия Лифанова поделилась предзнаменованием на весну 2023 года. Она дала понять, что кармические изменения приходят в нашу жизнь с 24 марта 2023 года под действием Плутона. Как это отразиться на всех знаках зодиака — их ждет перерождение.

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С 24 марта, как считает астролог, жизнь всех без исключения начнет кардинально меняться. Впервые за 15 лет планета трансформации Плутон меняет знак. Она выходит из Козерога, где была с 2009 года и заходит в Водолея до 2043 года. А вот и гороскоп для всех.

«Плутон уничтожает в нашей жизни то, что уничтожает нас. Подумайте — что вам сейчас мешает полноценно почувствовать себя счастливым? Поздравляю — именно на этом будет акцент ближайшие годы», — добавила таролог.

Плутон в Водолее проведет полную трансформацию сознания людей, вне зависимости от принадлежности к тому или иному знаку зодиака. Планета сделает всех более свободными, а также откроет глаза на догмы, которые устарели и требуют перемен ради дальнейшего существования системы.

Кроме того, уже с марта Плутон в Водолее будет давать всем увеличение силы воли, отваги, а также способствовать расширению мировоззрения.

По материалам Wday