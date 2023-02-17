Сорвут джекпот: три знака зодиака, которых в середине февраля накроет волна удачи и денег

Астрологи в свежем прогнозе назвали три знака зодиака — счастливчика месяца, которых ждет огромный успех. В ближайшее время этих везунчиков буквально накроет волна удачи и денег. Они сорвут джекпот, став богаче вдвое.

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Белая полоса наступит в жизни Козерогов. Удача будет сопутствовать этому знаку зодиака в карьере и финансовых делах. И хотя могут быть небольшие трудности, эти испытания только закалят характер трудолюбивых Козерогов и приведут их к успеху.

В списке оказались и Девы. Эти везунчики ощутят прилив сил и энергии. Вселенная окажет им поддержку. В финансовом плане середина месяца будет наиболее удачным периодом. Поддержку окажут друзья.

На гребне волны окажутся Тельцы. Пришло их время зарабатывать и удваивать капитал. К тому же, этот знак зодиака сумеет наладить и личную жизнь. Есть вероятность встретить свою вторую половинку.