Только он! Глоба назвала знак зодиака, который сорвет куш — деньги попрут в феврале

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась свежим прогнозом, назвав знак зодиака, который поправит свое материальное положение в феврале.

Протекцию этому везунчику окажут авторитетные персоны. Они будут присматривать за Козерогами. Рожденные под этим созвездием откроют перед собой новые возможности, это время станет отличным периодом для заработка. Поддержку окажут близкие друзья.

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«Вы вложите средства в очень хорошие и крупные покупки, а также в дела, которые принесут отдачу, прибыль и рост», — добавила астролог.

Февраль станет прекрасным временем для активной работы, строительства и перемен в делах здоровья.