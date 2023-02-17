Три знака зодиака, чья жизнь никогда не будет прежней: разбогатеют — уже в 2023 году

Астрологи в прогнозе на 2023 год назвали три знака зодиака, которые перевернут свою жизнь, вырвавшись из нищеты. Вселенная поможет им разбогатеть, не прикладывая особых усилий.

Эти счастливчики добьются больших высот в карьере, что принесет им почет и денежное изобилие. Фортуна станет их покровительницей.

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Козероги найдут свое счастье, если доверятся шестому чувству: интуиция подскажет им верный путь. В их окружении появятся авторитетные персоны, которые помогут им взобраться на вершину успеха. Денег будет много - прибыль принесут инвестиции.

Близнецы проявят характер и напористось. Это даст им привилегии, когда дело дойдет до заработка. Наконец-то Вселенная оценит их старания по достоинству.

Зато Весы добьются своего хитростью. Ради денег они готовы пойти на сделку с совестью. Этот знак зодиака всегда ищет место, где глубже.