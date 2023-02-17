«Год будет, мягко говоря, не простым»: таролог Янко раскрыла, какие беды случатся в жизни Тельцов

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«Для Тельцов год будет, мягко говоря, не простым. Степенные приземленные Тельцы физически рискуют оказаться в стесненных обстоятельствах.

Это может быть, что угодно — изменение жилищных условий в худшую сторону, больничная палата, тюремное заключение или даже плен во время вооруженного конфликта.

Главный совет, который можно дать Тельцам — не лезть на рожон, не рисковать и не храбриться. Смешаться с толпой, не привлекать внимание. Фортуна в 2023 году от вас отвернулась, но есть шанс скрыться от глаза злого рока.

Для этого нужно затаиться и не высовываться. Не принимать важных решений, не играть в азартные игры, даже не покупать лотерейные билеты, не рисковать заработанным капиталом и репутацией, не впутываться в сомнительные авантюры, даже если кажется, что один поступок вас озолотит. Это мираж, за которым последует преследование и заточение.

Представьте, что у вас отпуск длиной в год и живите на релаксе», — поделилась Янко.