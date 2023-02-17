«Год будет, мягко говоря, на простым»: таролог Янко раскрыла, какие беды случатся в жизни Тельцов

Звезды помогают астрологам заглянуть в будущее. И если у Водолеев 2023 год будуте успешным, то у других знаков зодиака намечаются проблемы. Таролог Галина Янко рассказала сайту Teleprogramma.pro, что ждет Тельцов в год Черного Водяного Кролика. Как оказалось, им стоит приготовиться к многочисленным проблемам.
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«Для Тельцов год будет, мягко говоря, на простым. Степенные приземленные Тельцы физически рискуют оказаться в стесненных обстоятельствах.
Это может быть, что угодно – изменение жилищных условий в худшую сторону, больничная палата, тюремное заключение или даже плен во время вооруженного конфликта.
Главный совет, который можно дать Тельцам – не лезть на рожон, не рисковать и не храбриться. Смешаться с толпой, не привлекать внимание. Фортуна в 2023 году от вас отвернулась, но есть шанс скрыться от глаза злого рока.
Для этого нужно затаиться и не высовываться. Не принимать важных решений, не играть в азартные игры, даже не покупать лотерейные билеты, не рисковать заработанных капиталом и репутацией, не впутываться в сомнительные авантюры, даже если кажется, что один поступок вас озолотит. Это мираж, за которым последует преследование и заточение.
Представьте, что у вас отпуск длиной в год и живите на релаксе», – поделилась Янко.
Справка Teleprogramma.pro:
Галина Янко – биоэнерготерапевт, таролог, парапсихолог и ясновидящая.
Галина Янко. Фото: Teleprogramma.pro