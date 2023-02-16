С 22 марта! Володина заявила о нервных порывах в конце месяца

Астролог Василиса Володина заявила, что конец марта, с 22 числа, принесет порцию важных с общественной точки зрения события.

«Легко броситься в бой, только потому что кто-то хорошенько «накрутил» тебя. Давайте учитывать это и постоянно спрашивать себя в последних числах марта — а что движет вами по-настоящему — сиюминутный нервный порыв или выверенное решение?» — заявила Володина в своем гороскопе.

При этом Володина подчеркнула, что проблемы в основном будут связаны с домашними хлопотами.

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