Володина назвала самую важную дату марта 2023 года

Астролог Василиса Володина заявила, что 21 марта станет особенным днем первого месяца весны. По ее словам, в этот день Солнце войдет в Овна, а в этом году еще и новолуние.

«В эту дату действительно уместно концентрироваться на своих желаниях и думать о будущем. Это точка внутренней собранности, момент, в котором, визуализируя свои цели, можно легче до них добраться», — заявила она.

Володина подчеркнула, что именно 21 марта нужно задаться большими целями и смело идти к ним.

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